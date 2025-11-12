FIDE подала жалобу на гроссмейстера Крамника

Международная шахматная федерация (FIDE) подала жалобу на гроссмейстера Владимира Крамника в комиссию по этике и дисциплине организации (EDC) из‑за высказываний по поводу смерти американского гроссмейстера, комментатора и стримера Даниэля Народицкого, сообщается на сайте организации.

Решение подать жалобу вызвано «обеспокоенностью шахматного сообщества из‑за неоднократными публичными обвинениями Крамника в адрес гроссмейстеров Народицкого и Давида Навары». Народицкий умер в октябре на 30‑м году жизни, причины смерти неизвестны.

В организации заявили, что собрали все публичные заявления Крамника в адрес Народицкого, а также чешского шахматиста Навары, которые, предположительно, оскорбляют человеческое достоинство. В жалобе также содержатся показания и информация, предоставленные Наварой и людьми, близкими Народицкому.

— FIDE предприняла этот шаг для того, чтобы гарантировать, что все соответствующие заявления и доказательства будут рассмотрены независимым дисциплинарным органом, и что процесс будет проводиться справедливо и с уважением ко всем вовлеченным лицам, — говорится в заявлении.

— Если жалоба принимается, председатель комиссии определяет обвинения и направляет дело в палату первой инстанции, которая затем уведомляет обе стороны о регистрации дела. Ответчик уведомляется о начале дисциплинарного производства и может в течение трех недель представить любые подтверждающие документы. При необходимости получения дополнительной информации может состояться повторный обмен заявлениями, при этом каждой стороне отводится до двух недель на ответ. После рассмотрения всех материалов коллегия проводит закрытое совещание и выносит решение, — рассказала процедуру глава EDC Йоландер Персо.

Крамник после смерти Народицкого, которого неоднократно подозревал в шахматном мошенничестве (читерстве), заявил, что пытался предупредить общественность о серьезных проблемах у шахматиста. Генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский назвал постыдными слова Крамника в связи со смертью Народицкого. Президент FIDE Аркадий Дворкович ранее заявил, что комиссия по этике организации рассмотрит заявление 14‑го чемпиона мира.

Народицкий в 2015 году представлял сборную США на командном чемпионате мира, в 2025‑м победил на чемпионате США по блицу. Он является автором нескольких книг о шахматах. Родители Народицкого — выходцы из СССР.