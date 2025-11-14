ФШР подала заявку в Книгу рекордов России

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв рассказал, что его организация подала заявку на регистрацию рекорда вундеркинда Романа Шогджиева. На Кубке ШОС 10-летний спортсмен выступил в составе национальной команды.

