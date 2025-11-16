В 1/4 финала Кубка мира по шахматам Есипенко встретится с Шенклендом

Прошлогодний серебряный призер чемпионата России 23-летний уроженец Новочеркасска Ростовской области Андрей Есипенко будет единственным нашим представителем в начинающемся 17 ноября четвертьфинале Кубка мира. Соревнования по нокаут-системе проходят в индийском штате Гоа, стартовали 206 участников, в борьбе за трофей остались восемь. Трио сильнейших получит путевки на турнир претендентов на мировую корону.

В половине пар 1/8 финала, а это пятый по счету раунд розыгрыша нынешнего Кубка мира, соперникам для определения сильнейшего хватило допустимого минимума - двух партий с классическим контролем времени. Вот результаты: Жавохир Синдаров (Узбекистан) - Фредерик Сване (Германия) - 1,5:0,5; Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - Габриэл Саркисян (Армения) - 1,5:0,5; Вэй И (Китай) - Самуэль Севян (США) - 1,5:0,5; Арджун Эригайси (Индия) - Левон Аронян (США с 2021 года, экс-Армения) - 1,5:0,5.

Еще в четырех противостояниях потребовался сыгранный 16 ноября тай-брейк (быстрые шахматы). Россиянин Даниил Дубов в итоге не справился с американцем Сэмом Шенклендом (1:3), в соседнем по сетке тандеме Есипенко сильнее соотечественника Алексея Гребнева (2,5:1,5). В двух дуэлях выяснение отношений затянулось до совсем стремительных разновидностей быстрых шахмат: Хосе Мартинес (Мексика с 2024 года, экс-Перу) - Пентала Харикришна (Индия) - 3,5:2,5; Александр Донченко (Германия) - Ле Куанг Льем (Вьетнам) - 4,5:3,5. Интересно, что у родившегося в Москве Донченко самый низкий номер посева среди тех, кто остается в борьбе - 61-й.

Пары 1/4 финала в том порядке, в каком они расположены в турнирной сетке: Синдаров - Мартинес, Якуббоев - Донченко, Шенкленд - Есипенко, Вэй И - Эригайси.

Соперник Есипенко вырос в штате Калифорния, он на 11 лет старше россиянина. У себя в стране Сэм известен как активный популяризатор шахмат - его часто и охотно приглашают участвовать в различных телевизионных шоу, и в то же время Шенкленд написал несколько книг по фундаментальной теории игры.