Карякин оценил женскую сборную России по шахматам

Женская сборная России собрала сильную команду на чемпионат мира. Такое мнение ТАСС высказал участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин.

"Здорово, что женщинам разрешили играть в команде на чемпионате мира, - сказал он. - Если у мужчин мы пока видим спад, то у женщин есть заметные достижения на высшем уровне. У нас есть две участницы турнира претенденток - это Саша Горякина и Катя Лагно. Думаю, у нас будет сильная команда, но и соперники - сборные Китая и Индии - тоже привезут хороший состав".

Чемпионат мира проходит в Испании и завершится 23 ноября.