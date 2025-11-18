FIDE обсудит возвращение флага и гимна российским игрокам

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) обсудит возвращение флагов и гимнов российским и белорусским шахматистам. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Федерация шахмат России (ФШР) направила данное предложение в FIDE, международная федерация внесла его в повестку генассамблеи. Также ФШР предложила совету FIDE обеспечить полноценное участие всех национальных сборных России и Белоруссии во всех соревнованиях FIDE начиная с соревновательного цикла 2026 года. Генеральная ассамблея пройдет 14 декабря в онлайн-формате.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную.