Российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана на командном чемпионате мира

Российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана и одержали четвертую победу подряд на групповом этапе командного чемпионата мира, который проходит в Линаресе (Испания).

© FIDE

Матч завершился со счетом 3–1. В составе российской команды победы одержали Анна Шухман и Ольга Гиря. Александра Горячкина и Екатерина Лагно свои партии завершили вничью.

В первом туре российские шахматистки обыграли сборную Казахстана (2,5–1,5), во втором — команду США (3–1), в третьем — испанок (3,5–0,5).

Матчи пятого тура против сборной Перу пройдут в четверг.