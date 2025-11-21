Россиянин сыграл вничью с китайцем в первой партии полуфинала КМ по шахматам

Россиянин Андрей Есипенко сыграл вничью с китайцем Вэй И в первой партии полуфинала Кубка мира Международной федерации шахмат (FIDE) в Индии.
Партия, в которой Есипенко играл черными фигурами, завершилась после 33‑го хода.
Также с ничьей стартовал полуфинальный матч между представителями Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым и Жавохиром Синдаровым.
Ответные партии пройдет 22 ноября.
Призовой фонд Кубка мира составляет 2 миллиона долларов. Три лучших участника отберутся на турнир претендентов 2026 года.