Россиянин сыграл вничью с китайцем в первой партии полуфинала КМ по шахматам

Россиянин Андрей Есипенко сыграл вничью с китайцем Вэй И в первой партии полуфинала Кубка мира Международной федерации шахмат (FIDE) в Индии.

Партия, в которой Есипенко играл черными фигурами, завершилась после 33‑го хода.

Также с ничьей стартовал полуфинальный матч между представителями Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым и Жавохиром Синдаровым.

Ответные партии пройдет 22 ноября.

Призовой фонд Кубка мира составляет 2 миллиона долларов. Три лучших участника отберутся на турнир претендентов 2026 года.