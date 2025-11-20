В ФШР дали совет Есипенко перед полуфиналом Кубка мира

«Вэй И – главный претендент на победу в Кубке мира. В быстром формате шахмат играет просто как машина». Смагин о сопернике Есипенко в полуфинале

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин поделился мнением о матче Андрея Есипенко против китайца Вэй И в полуфинале Кубка мира.

21 ноября российский и китайский гроссмейстеры проведут первую партию на турнире в Индии.

«Вэй И в четвертьфинале выбил из борьбы, наверное, главного фаворита этой стадии турнира, индийца Арджуна Эригайси. Он выглядел просто отлично, у Андрея Есипенко в полуфинале будет очень опасный соперник. Особенно китаец силен в быстром формате шахмат, он играет просто как машина. Я, конечно, не могу давать Андрею никаких советов. Но мне кажется, что ему надо получить хорошую позицию белыми в первой части матча по классическим шахматам. Вэй И сейчас очень хорош, на мой взгляд, он является главным претендентом на победу в Кубке мира. Но Андрей набрал очень приличную форму. А будет ли этого достаточно для того, чтобы пройти китайского гроссмейстера, мы скоро увидим», – сказал Смагин.
