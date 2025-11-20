Непомнящий примет участие в ЧМ по рапиду и блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и действующий чемпион Доммараджу Гукеш примут участие в чемпионатах мира по рапиду и блицу, сообщает пресс‑служба FIDE.

© Матч ТВ

Соревнования пройдут в Дохе (Катар) с 25 по 30 декабря, общий призовой фонд превысит 1 миллион евро. Всего на турниры заявлены 233 игрока в блице и 230 в рапиде.

Представители России будут выступать на турнире под флагом Международной федерации шахмат (FIDE).

Действующими чемпионами мира в рапиде являются Володар Мурзин и Хампи Конеру, в блице в прошлом году у женщин выиграла Цзюй Вэньцзюнь, у мужчин титул поделили Непомнящий и Карлсен.