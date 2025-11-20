Женская сборная России по шахматам вышла в четвертьфинал на командном ЧМ

Российские шахматистки обыграли сборную Перу и одержали пятую победу подряд на групповом этапе командного чемпионата мира, который проходит в Линаресе (Испания).

© Нина Боденчук / Федерация шахмат России

Матч завершился со счетом 3,5–0,5. В составе российской команды победы одержали Полина Шувалова, Лея Гарифуллина и Ольга Гиря, вничью свою партию завершила Анна Шухман.

Россиянки вышли в ¼ финала турнира, где сыграют против команды Узбекстана. Матчи состоятся в пятницу.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: США — Китай; Азербайджан — Грузия; Казахстан — Индия.

Соревнования завершатся 23 ноября.