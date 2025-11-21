Российский шахматист сегодня сразится в полуфинале Кубка мира

Сегодня, 21 ноября, на курорте Гоа в Индии будет продолжен розыгрыш Кубка мира — 2025 по шахматам. Турнир входит в решающую стадию: шансы на успех сохранили только четыре гроссмейстера, которым предстоит сыграть два полуфинала, матч за третье место и финал. Один из претендентов на победу — 23-летний россиянин Андрей Есипенко. Его конкуренты: Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев (оба — Узбекистан).

Стоит подчеркнуть, что в последние дни Кубка мира борьба ведётся не только за титул и $ 120 тыс., которые достанутся победителю, но и за путёвки в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат призёры Кубка мира. Для всех полуфиналистов это фактически последний шанс отобраться в претендентский, поэтому битва будет грандиозной.

Есипенко в полуфинале сыграет против Вэй И. Каждый матч состоит минимум из двух классических партий. Если после них счёт равный — шахматисты выявляют лучшего на тай-брейке в быстрых шахматах.

21 ноября будут сыграны первые партии полуфиналов. Россиянин играет чёрными.

Начало партии — в 12:30 мск.