Гроссмейстер Шипов высказался о поражении Есипенко в полуфинале Кубка мира

Гроссмейстер Сергей Шипов в эфире «Матч ТВ» назвал трагедией поражение российского шахматиста Андрея Есипенко в полуфинале Кубка мира Международной федерации шахмат (FIDE) в Индии.

© Соцсети

В воскресенье Есипенко проиграл китайцу Вэй И на тай‑брейке. Первая быстрая партия между соперниками завершилась вничью, во второй россиянин, играя черными фигурами, уступил Вэй И. В эндшпиле Есипенко «зевнул» ладью и сдался.

— Есипенко играл лучше и заслуживал победу. Он уже буквально держал эту победу и выходил в финал Кубка FIDE и в турнир претендентов. Переиграл полностью соперника, оставалось сделать несколько точных движений. Похоже на то, как футболист не попадает в пустые ворота, и мяч по замысловатой траектории летит в свои ворота. Оставить ладью под бой — это совершенно немыслимый зевок в таком матче. Это курьез на уровне самых громких и неожиданных в истории шахмат. Случилась трагедия. Большая трагедия для Андрея, для всех нас. Но шансы еще сохраняются в борьбе за третье место. Андрей еще поборется. Кубок мира нам уже не взять, но самое главное, чтобы он пробился на турнир претендентов, — сказал Шипов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В эти минуты в финале Вэй И играет против Жавохира Синдарова из Узбекистана. Есипенко в матче за третье место встречается с Нодирбеком Якуббоевым (Узбекистан). Три лучших участника турнира отберутся на турнир претендентов‑2026.