Шахматист Непомнящий хотел бы сыграть за сборную России на турнирах

Гроссмейстер Ян Непомнящий ждет допуск сборной России для возможного участия в командном турнире. Об этом Непомнящий рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщил, что Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) обсудит возвращение всех российских команд на международные турниры с флагом и гимном.

"Я за сборную играю всегда с большим удовольствием, несмотря на разногласия с федерацией. Для меня это всегда самые интересные турниры - командные. Но опять же не я формирую состав команды, поэтому посмотрим. А так было бы здорово после стольких лет вернуться на командные турниры", - сказал Непомнящий.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную.