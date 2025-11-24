Ян Непомнящий: «Проблема Кубка мира в том, что один неудачный день отправляет тебя домой. Мне не удалось акклиматизироваться и начать турнир в своей тарелке»
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил неудачное выступление на Кубке мира в Индии.
Шахматист выбыл в 1/64 финала и потерял возможность отобраться на турнир претендентов 2026 года, где определится один из участников матча за шахматную корону.
«Проблема Кубка мира в том, что один неудачный день отправляет тебя домой. У меня этот неудачный день случился в самом начале. Могло это случиться где-то в четвертьфинале, а случилось на второй день. Были очень специфические условия, мне не удалось акклиматизироваться и начать турнир в своей тарелке. Опять же, это специфика турниров на выбывание. У меня Кубок мира не самый любимый по результатам турнир. Бывало, что я вылетал даже в первом круге. Доходил до 1/8 финала, но раз на раз не приходится», – сказал Непомнящий.
Также россиянин оценил свои шансы на ЧМ по быстрым шахматам, который пройдет 25-30 декабря в Дохе. Непомнящий является действующим чемпионом мира по блицу.
«Все зависит от того, в какой форме получится подойти. Обычно в рапиде и блице оцениваю шансы оптимистично. До начала турнира больше месяца. Надо восстановиться, потому что это не самый лучший год во всех отношениях. Турнир остается главным стартом. Наверное, поиграю пару турниров в рапиде, чтобы набрать форму, и буду готовиться к чемпионату мира», – сказал Ян.
