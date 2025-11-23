Российские шахматистки выиграли командный ЧМ, победив в финале Азербайджан

Женская сборная России вышла одержала победу на командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

© FIDE

В первом матче финала россиянки победили со счётом 3:1. Второй матч финала ещё не завершился, однако он завершится как минимум вничью, что говорит о досрочной победе шахматисток из России.

За команду на чемпионате мира выступали Полина Шувалова, Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м не выступали.