Китайский шахматист Вэй И объяснил свою победу над россиянином Есипенко

Китайский гроссмейстер Вэй И считает, что ему повезло обыграть россиянина Андрея Есипенко в полуфинале Кубка мира.

В двух классических играх шахматисты не выявили победителя. В решающей партии на тай-брейке Есипенко имел перевес в позиции на доске, однако допустил грубую ошибку на 56-м ходу.

«Мне просто очень повезло. В финальной позиции только черные могли играть на победу, но он зевнул ладью. Наверное, сказывается длительность турнира, много партий. Так что да, мне просто повезло. В обеих классических партиях мой соперник играл лучше. Но, наверное, я неплохо защищался, поэтому смог удержаться. В первой партии рапида я уже мог играть на победу, но это оказалось не так просто – все закончилось ничьей. Во второй партии он очень хорошо защищался. После хода c5 и особенно после ладья b8 у черных просто стало лучше – я этот сильный ход не заметил», – сказал Вэй И в интервью на ютуб-канале ФИДЕ.

Есипенко теперь сыграет за бронзу Кубка мира с Нодирбеком Якуббоевым из Узбекистана. Вэй И в финале встретится с Жавохиром Синдаровым, также выступающим за Узбекистан.