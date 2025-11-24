Россиянин выиграл первую партию в матче за третье место на Кубке мира

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко одержал победу в первой партии матча за третье место на Кубке мира — 2025 по шахматам, в котором встречается с представителем Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым. Есипенко повёл со счётом 1:0.

© FIDE

Вторая партия матча за бронзу, а также вторая партия финала пройдут завтра, 23 ноября. Начало запланировано на 12:30 мск.

В финале встречаются гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров и китайский гроссмейстер Вэй И, их первая партия закончилась вничью. Победитель матча между Есипенко и Якуббоевым получит путёвку на Турнир претендентов — 2026, Синдаров и И туда уже отобрались.