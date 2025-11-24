Шахматистка Горячкина с иронией высказалась о командных чемпионатах мира

Шахматистка Горячкина: «Чемпионаты мира, в которых мы не участвовали, думаю, что не считаются»
Шахматистка сборной России Александра Горячкина в эфире «Матч ТВ» с иронией высказалась о командных чемпионатах мира, на которых не выступали российские гроссмейстеры.
В воскресенье российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира в Линаресе (Испания). Женская сборная России стала трехкратным победителем командного чемпионата мира. Ранее команда побеждала в 2017 и 2021 годах.
Россияне были отстранены от командных шахматных турниров в 2022 году из‑за ситуации на Украине.
— Я считаю, что нам удалось защитить свой титул, потому что мы выигрывали чемпионат мира в 2021 году. Я думаю, что когда мы не участвовали, то эти турниры не считаются (смеется). Рада собраться старой‑новой компанией и почувствовать единение сборной, — сказала Горячкина в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
— Один из сложнейших матчей был против сборной США на отборочном этапе, где нам удалось переломить ход игры и выиграть как раз благодаря победе Полины Шуваловой. У нее был очень напряженный матч, могло по‑разному сложиться. Это был самый упорный матч на турнире, остальные проходили с нашим перевесом, — отметил старший тренер и капитан женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский.
— По две партии в день. Ты начинаешь первую, потом следом начинается вторая. Наверное, мы считались фаворитами. Фавориты чувствуют определенную ответственность, давит результат. Но мы выиграли все матчи, поэтому все действительно прошло очень хорошо, — заключила шахматистка сборной России Екатерина Лагно.
Майоров: «Симонян — символ нашего футбола, он мог поставить перед игроками задачи, но никогда не срывался на крик или психоз»
Шахматистка Горячкина: «Чемпионаты мира, в которых мы не участвовали, думаю, что не считаются»
Шипов — о поражении Есипенко в полуфинале Кубка мира FIDE: «Случилась трагедия. Он допустил немыслимый зевок»
Майоров: «Симонян — символ нашего футбола, он мог поставить перед игроками задачи, но никогда не срывался на крик или психоз»
Шахматистка Горячкина: «Чемпионаты мира, в которых мы не участвовали, думаю, что не считаются»
Шипов — о поражении Есипенко в полуфинале Кубка мира FIDE: «Случилась трагедия. Он допустил немыслимый зевок»