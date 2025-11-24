Матвиенко назвала ЕС «главным инструментом, глобальной партии войны»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко резко раскритиковала политику Европейского союза, который «любой план мира превращает в план продолжения войны». По ее словам «Евросоюз стал сегодня главным инструментом, которым орудует глобальная партия войны».

Матвиенко в интервью «МК» также отметила: «Хочу обратить внимание на персоналии, на которых опирается эта глобальная партия войны. Политику противодействия Трампу – легитимному президенту, победившему на выборах за явным преимуществом, получившему поддержку избирателей, в ЕС определяют никем не избранные, назначенные еврочиновники, которые ни за что не отвечают перед людьми или формальные руководители государств с поддержкой на уровне статистической погрешности».

Читайте большое интервью Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко «МК» на нашем сайте 25 ноября и в печатном номере газеты 26 ноября 2025 года.