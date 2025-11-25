Тренер шахматисток Рублевский высказался о командном ЧМ

Рублевский — о командном ЧМ по шахматам: «Мы были уверены в победе. Длинная скамейка позволяла рассчитывать на выигрыш с запасом»
Старший тренер и капитан женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский в эфире «Матч ТВ» сказал, что россиянки одержали уверенную победу на командном чемпионате мира благодаря сильному составу.
В воскресенье российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира в Линаресе (Испания). Женская сборная России стала трехкратным победителем командного чемпионата мира. Ранее команда побеждала в 2017 и 2021 годах.
— Мы были уверены в победе. Состав нашей команды позволял победить. У нас очень длинная скамейка. Анна Шухман, самая молодая чемпионка России, попала в команду. За счет всего этого мы могли претендовать на выигрыш с запасом, — сказал Рублевский в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
— Рады, что удалось показать класс. Очень поменялся шахматный мир за это время. Очень омолодился, много новых игроков, поэтому было интересно, насколько изменились команды, — добавила российская шахматистка Ольга Гиря.
