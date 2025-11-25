Тренер шахматисток Рублевский высказался о командном ЧМ

Старший тренер и капитан женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский в эфире «Матч ТВ» сказал, что россиянки одержали уверенную победу на командном чемпионате мира благодаря сильному составу.

© Федерация шахмат России

В воскресенье российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира в Линаресе (Испания). Женская сборная России стала трехкратным победителем командного чемпионата мира. Ранее команда побеждала в 2017 и 2021 годах.

— Мы были уверены в победе. Состав нашей команды позволял победить. У нас очень длинная скамейка. Анна Шухман, самая молодая чемпионка России, попала в команду. За счет всего этого мы могли претендовать на выигрыш с запасом, — сказал Рублевский в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».