В ФШР оценили перспективы россиянина на турнире претендентов

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв оценил шансы россиянина Андрея Есипенко успешно выступить на Турнире претендентов — 2026, который пройдёт с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре.

«Перед стартом все равны. Любой турнир претендентов собирает лучших из лучших. То, что Есипенко точно не будет мальчиком для битья, могу сказать со всей ответственностью. Сможет ли отобраться в титульный матч? Почему нет? Если Андрей будет играть с такой же уверенностью, как на Кубке мира… Он держит психологический удар, многие могли бы не собраться на его месте. Покажет время, займёт Андрей ли первое место. Но то, что он будет бороться, могу сказать уже сейчас», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.