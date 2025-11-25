Российский гроссмейстер отобрался на Турнир претендентов

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко стал бронзовым призером Кубка мира по шахматам.

© rostovoblchess.ru

В матче за третье место россиянин одержал победу над представителем Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым, играя черными фигурами. Есипенко одержал победу в матче со счетом 2:0.

Турнир претендентов состоится в 2026 году.

В ноябре 2025 года российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира по шахматам.

Турнир проходил в Линаресе (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

В составе сборной России выступали Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Анна Шухман, Ольга Гиря, Полина Шувалова и Лея Гарифуллина.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил Федерации шахмат России (ФШР) перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

