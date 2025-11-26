19-летний гроссмейстер выиграл Кубок мира

19-летний гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходил на индийском курорте Гоа. В финале он одержал победу над представителем Китая Вэй И, на тай-брейке Синдаров оказался сильнее со счётом 1,5:0,5.

Победитель Кубка мира — 2025 получит не только титул и $ 120 тыс., но и путёвку на Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира.

Третье место на соревнованиях в Индии занял российский гроссмейстер Андрей Есипенко. В матче за бронзу он обыграл узбекистанского шахматиста Нодирбека Якуббоева.