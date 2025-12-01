Почему Андрей Есипенко пробился в Турнир претендентов

В жизни 23-летнего российского гроссмейстера всё сложилось для большого успеха. Осталось поработать перед главным пока турниром в жизни.

Кубок мира по шахматам подарил российским болельщикам новую надежду: 23-летний гроссмейстер Андрей Есипенко прорвался в турнир претендентов!

Пришло время рассказать вам, кто он такой и в чём его шахматная сила.

Неординарный талант

Андрей – воспитанник ростовской шахматной школы. Он родился в небольшом казачьем городе Новочеркасске. И в определённом смысле является «внуком» третьего чемпиона мира Хосе Рауля Капабланки. Во время визита в 1925 году в Советский Союз легендарный кубинец много играл с молодыми шахматистами лёгкие партии и сеансы, в частности дважды сыграл с молодым Самуилом Жуховицким – будущим сильным мастером и чемпионом РСФСР.

В поздние годы Жуховицкий, тоже классик позиционной игры, поселился в Новочеркасске и сыграл ряд партий с совсем маленьким Андрюшей. Поэтому донские болельщики полушутя-полувсерьёз говорят, что сила Капабланки передалась Есипенко через Жуховицкого. Чемпионский дух – уж точно!

Мне повезло продолжительное время поработать с Андреем Есипенко в детских шахматах и немного помочь ему в чуть более зрелый период. Уже с ранних лет он демонстрировал неординарный талант – мог переиграть даже очень сильного шахматиста. Его игра не строилась на каких-то прыжках и одноходовых ловушках, нет – Есипенко всегда и везде демонстрировал колоссальное понимание шахмат и грандиозное стратегическое дарование.

Возможно, тогда ему чуточку не хватало здоровой наглости и веры в свою звезду – он рос очень вежливым и деликатным юношей. Помню, что при Андрее даже в очень эмоциональные моменты мне всегда неудобно было сказать какое-то простое, но забористое русское слово – он обычно смотрел в ответ крайне неодобрительно и качал головой.

Обыграл Магнуса. И ещё раз!

Успехи Есипенко шли по возрастающей. Ему помогали многие выдающиеся наставники, однако настоящий прорыв пришелся во время работы с легендарным Юрием Дохояном. Юрий Рафаэлович помогал и 13-му чемпиону мира Гарри Каспарову* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), и Сергею Карякину, поэтому знал толк в подготовке претендентов на мировой титул. Кроме того, Дохоян умел заставлять своих учеников поверить в себя. Сделать их по-спортивному наглыми.

В первых же элитных турнирах многие эксперты были шокированы: Андрей переиграл легендарного норвежского чемпиона Магнуса Карлсена, который не смог устоять с Есипенко даже в фирменных позициях Итальянской партии. Есипенко разгромил Магнуса в Вейк-ан-Зее, позднее дал ему настоящий бой в Кубке мира – Карлсен лишь чудом прорвался дальше по сетке. А потом ещё разок нокаутировал скандинава в «Магнус-туре» в интернете.

Увы, ковид забрал у нас выдающегося Дохояна, и у Есипенко на время наступил спад. Всякий раз ему не хватало какой-то малости – то не добил американца Хикару Накамуру в квалификации Гран-при ФИДЕ, то в последнем туре «Большой швейцарки» уступил Анишу Гири и не попал в претенденты. Казалось, у Андрея даже начал появляться комплекс: на «Аэрофлот Опен» он проиграл в решающей битве за победу иранцу Амину Табатабаи.

Преображение

Но вот в жизни талантливого игрока и надежды России в шахматах начался новый этап. Он женился на красавице Софье (сестре юного гроссмейстера Саввы Ветохина), собрал команду тренеров в лице гроссмейстеров Давида Паравяна с Александром Рязанцевым и пошёл на решительный штурм вершины.

Участник матча на первенство мира и один из сильнейших гроссмейстеров планеты американец Фабиано Каруана, который тоже будет играть на ТП-2026, прямым текстом сказал, что Есипенко очень силен, просто он играет в российских турнирах вроде Суперфинала, где очень тяжело поднять рейтинг, а потерять – проще простого. Однако когда Андрей сражается против суперигроков, он буквально преображается и борется на совсем другом уровне. Матч против Винсента Каймера на Кубке мира стал этому прямым подтверждением.

Каймер очень силён, он четвёртый номер рейтинга в мире, с ним работает венгерский гроссмейстер Петер Леко, в своё время чуть не ставший чемпионом мира. Но тут против Винсента за доской возникло буквальное воплощение усиленного современного Капабланки. Есипенко сначала дал мощному сопернику мастер-класс в эндшпиле, а потом переиграл позиционно.

При этом Есипенко – универсальный игрок. Он быстро учится и может играть совершенно разные типы позиций. В поединках с россиянином Гребневым и американцем Шенклендом он и проводил красивые атаки, и действовал в активном позиционном стиле, устраивал охоту на неприятельского короля.

И весьма характерно, что богиня шахмат Каисса послала Есипенко последнее испытание – воли и характера. После досадного завершения полуфинала вспомнились все его прошлые неудачи и срывы в решающий момент. Рассыплется Андрей после зевка ладьи в матче с Вэй И? Или сможет продолжать борьбу? И именно в этот момент россиянин показал, что всё же созрел для борьбы за мировое первенство. Он буквально разгромил Нодирбека Якуббоева в матче за третье место и показал – ему все нипочём.

Главный вопрос – почему же произошёл такой прорыв?

Наверное, сейчас совпало многое. Андрей стал настоящим шахматным универсалом, женился, собрал команду, ему 23 года – золотой возраст для шахмат. На Дону его поддерживает местная федерация шахмат, которая каждый год организует ему матчи с выдающимися гроссмейстерами. Её руководитель Арутюн Сурмалян подарил Андрею квартиру – это тоже важно, потому что молодому семьянину можно думать только о шахматных сражениях.

P. S.

Когда Андрей Есипенко был маленьким, а я был его тренером, на наших прогулках между турами он часто спрашивал меня:

«Как вы думаете, а я стану чемпионом мира? А матч сыграю за корону? А в претенденты выйду? А 2700 наберу?»

Помню, тогда ответил ему, что 2700 и турнир претендентов будут точно. Остальное – как поработаешь перед турниром жизни.

Прошло 15 лет. Справедливость моего ответа подтверждается.

Осталось поработать. Удачи, Андрей!