Трехлетний шахматист из Индии стал самым юным игроком в истории ФИДЕ

Мальчик из Индии по имени Сарвагья Сингх Кушваха стал самым молодым шахматистом, признанным Международной шахматной федерацией (ФИДЕ). Он получил этот статус в возрасте трех лет, семи месяцев и 20 дней. Вундеркинд побил предыдущий рекорд, который также принадлежал его соотечественнику Анишу Саркару – он достиг этого рубежа в три года, восемь месяцев и 19 дней.

Известно, что Кушваха посещает детский сад. Его рейтинг быстрых шахмат составил 1572 балла. Для включения в рейтинг ФИДЕ шахматисту необходимо победить хотя бы одного игрока из списка. Кушваха одержал победу над тремя рейтинговыми шахматистами в ходе турниров в своем штате Мадхья-Прадеш и других регионах Индии.

Мальчик начал заниматься шахматами в возрасте 2,5 лет. В настоящее время он тренируется четыре-пять часов в день в шахматном учебном центре в Сагаре, а также посредством онлайн-игр и видеороликов.

Отец мальчика Сиддхарт Сингх заявил, что достижение сына стало «большой гордостью и честью» для семьи. Родственники хотят, чтобы в будущем он стал гроссмейстером, сообщает индийский канал ETV Bharat.

Напомним, в 2024 году 18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории Международной шахматной федерации (FIDE). Он одержал победу над предыдущим чемпионом мира Дин Лижэнем.