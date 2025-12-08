Бойцам СВО передали гладкоствольные ружья для уничтожения дронов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Гладкоствольные ружья и специальные патроны к ним передали военнослужащим в зону спецоперации из Ростовской области для уничтожения дронов. Об этом сообщили на официальном сайте "Единой России".

"Сегодня мы поставили гладкоствольные ружья, специальные патроны, которые помогают сбивать дроны. Отработали заказ ребят", - привели в сообщении слова секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева, который встретился с бойцами в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области.

Отмечается, что оружие было передано ЕР совместно с фондом "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций", с которым партия подписала соглашения о сотрудничестве. Запрос на ружья, по данным партии, поступил от самих бойцов.

С начала СВО "Единая Россия" оказывает помощь фронту. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой собрали более 14,7 млрд рублей.