В ФШР оценили перспективы возвращения мужской сборной на мировые турниры

Глава пресс‑службы Федерации шахмат России Кирилл Зангалис в эфире «Матч ТВ» рассказал о перспективе возвращения мужской сборной России к международным соревнованиям.

Ранее в пресс‑службе Международной шахматной федерации (FIDE) сообщили «Матч ТВ», что в повестку декабрьской Генеральной ассамблеи организации внесен вопрос о снятии действующих ограничений с Федерации шахмат России (ФШР), включая использование национальной символики и ограничение на участие отечественных команд.

Россияне были отстранены от командных шахматных турниров в 2022 году из‑за ситуации на Украине.

— Командный чемпионат мира [среди женщин] показал, что сборная России в обойме, что она выступает без инцидентов. И крики о безопасности — ерунда. На всех соревнованиях, где мы выступали, не было ни одного инцидента. Было видно, как была рада шахматная семья, что приехали сильнейшие шахматистки, они выиграли золотые медали. Всё было очень дружно. Это был очередной шаг, чтобы показать, что надо заниматься спортом, а не политикой. В официальном отеле жили все сборные, откуда съехала сборная Украины. Во все времена, что шли военные конфликты, проводились шахматные олимпиады, никаких санкций к спортсменам и их национальной символике не было. Сейчас надо допустить к соревнованиям мужскую сборную России. Она должна быть на Всемирной шахматной олимпиаде. Пора возвращать флаг и гимн. Надеемся на Аркадия Дворковича, который возглавляет FIDE. Россия и СССР — законодатели шахматной моды. В силах Аркадия Владимировича, чтобы после генассамблеи FIDE вернулась мужская сборная России с флагом и с гимном, — сказал Зангалис в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

Генеральная ассамблея FIDE пройдет 14 декабря в онлайн‑формате.

В ноябре российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира‑2025 в Линаресе (Испания). В составе российской команды на турнир были заявлены Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря.