Стали известны победители Кубка России по шахматам

Екатерина Гольцева и Никита Афанасьев стали победителями Кубка России по шахматам. Финальный этап прошел в Ханты-Мансийске.

В финале Гольцева обыграла Диану Хафизову со счетом 1,5:0,5, Афанасьев победил Рудика Макаряна (1,5:0,5).

Соревнования проводились по нокаут-системе при 16 участниках у мужчин и 8 - у женщин. За призы и награды боролись спортсмены, набравшие максимальное количество очков в этапах Кубка России, а также по два шахматиста по решению тренерского совета Федерации шахмат России. В 2025 году серия Кубка России состояла из 14 турниров-этапов у мужчин и шести у женщин. Спортсмены в течение года имели право принять участие в неограниченном количестве этапов Кубка России. Зачетные очки, набранные участниками во всех турнирах, суммировались.

Гольцевой 23 года, она имеет звания мастера FIDE (2019) и гроссмейстера среди женщин (2025). В 2021 году стала серебряным призером Кубка России, в 2019 и 2023 годах завоевывала серебряные медали. Также она является победительницей командного чемпионата России (2024), серебряным (2022) и бронзовым призером (2023) турнира.

Афанасьеву 25 лет, он имеет звание гроссмейстера (2020). Шахматист является чемпионом России по рапиду (2024).