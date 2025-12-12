Совет FIDE предложил допустить россиян к командным турнирам

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) предложил генассамблее организации допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIDE.

Нейтральные символы, под которыми будут выступать шахматисты, будет утверждать совет FIDE. Также генассамблее FIDE, заседание которой пройдет 14 декабря, рекомендовано снять ограничения на проведение соревнований под эгидой организации в Белоруссии.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную. В ноябре российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира в Испании.