Российские шахматисты допущены к международным турнирам с национальной символикой

Генассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ) проголосовала за допуск России к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с национальной символикой. За допуск россиян проголосовал 61 делегат, 51 – против.

Российские шахматисты с 2022 года были лишены права участвовать в международных соревнованиях. В январе 2025 года ФИДЕ допустила до командных соревнований спортсменов, чей возраст не превышает 18 лет. Летом женская сборная получила право участвовать в чемпионате мира под флагом ФИДЕ, а в ноябре россиянки стали победительницами чемпионата мира.