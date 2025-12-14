FIDE не приняла окончательного решения по допуску российских шахматистов

Международная шахматная федерация проводит консультации по итогам голосования на Генассамблее организации по допуску россиян с флагом и гимном страны.

© Российская Газета

Об этом заявил президент FIDE Аркадий Дворкович. Ранее стало известно, что за отмену наложенных ранее ограничений на россиян проголосовал 61 делегат, а против - 51.

Во втором голосовании большинство отдало голоса за допуск россиян на турниры под нейтральным флагом. И окончательное решение пока не озвучено.