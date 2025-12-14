FIDE не приняла окончательного решения по допуску российских шахматистов

Международная шахматная федерация проводит консультации по итогам голосования на Генассамблее организации по допуску россиян с флагом и гимном страны.

FIDE не приняла окончательного решения по допуску российских шахматистов
Об этом заявил президент FIDE Аркадий Дворкович. Ранее стало известно, что за отмену наложенных ранее ограничений на россиян проголосовал 61 делегат, а против - 51.

Во втором голосовании большинство отдало голоса за допуск россиян на турниры под нейтральным флагом. И окончательное решение пока не озвучено.

"Мы проводим консультации по сложившейся ситуации. Понадобится время. Включая возможное голосование между двумя опциями", - приводит ТАСС слова Дворковича.
