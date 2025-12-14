ФИДЕ обратится в МОК по вопросу снятия ограничений с российских шахматистов

Международной шахматной федерации (ФИДЕ) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) по вопросу с голосованием на генассамблее по вопросу допуска спортсменов из России с национальной символикой.

«По итогам длительной дискуссии было решено, что результаты обоих голосований являются действительными, и ФИДЕ обратится в МОК за консультацией. В голосовании по пункту, связанному со снятием ограничений с федераций шахмат России и Беларуси, принял участие 141 делегат. Вначале им предстояло выбрать формат голосования: большинством голосов была избрана закрытая форма (65 голосов — «за», 48 — «против», не участвовало / недействительно — 19, воздержались — 9). Далее на голосование был поставлен вопрос о полном снятии санкций с федераций шахмат России и Беларуси с позволением игрокам из данных стран участвовать в соревнованиях под эгидой ФИДЕ (личных и командных) с использованием всех национальных символов. В результате закрытого онлайн-голосования 61 делегат проголосовал «за», 51 — «против», 14 воздержались, 15 не участвовало (недействительно). Затем делегатам следовало проголосовать за или против решения Совета ФИДЕ относительно ограничений, относящихся к федерациям шахмат России и Беларуси. 69 делегатов проголосовали «за», 40 — «против», 15 воздержались, 17 не участвовало (недействительно). В данный момент объявлена пауза для принятия окончательного решения", — сообщается в заявлении Федерации шахмат России.