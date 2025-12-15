Депутат Свищев высказался об итогах генассамблеи FIDE

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что удивлен решениям генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE).

Заседание генассамблеи FIDE прошло в воскресенье в онлайн‑формате. За снятие всех ограничений с россиян проголосовал 61 делегат, 51 — против. Затем делегаты проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Однако некоторые делегаты выразили недовольство итогами голосований. FIDE признал оба результата действительными и обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) за консультацией по вопросу допуска российских шахматистов к международным турнирам.

— Мы же с вами судим из того, что читаем, не знаем внутреннюю кухню, как это все прошло, и почему решение, которое было принято и даже появилось в новостях, вдруг потом почему‑то резко поменялось, а потом еще раз поменялось. В моей жизни это первый раз, когда Международная Федерация меняет по ходу заседания решения несколько раз. Я такого вообще не видел ни в каком виде спорта. Но шахматы — особенные, там очень умные руководители заседают, поэтому, наверное, им можно. И вообще надо внимательно смотреть, позволяет ли устав им менять решения по ходу голосования. Я с удивлением прочитал эти новости. Переложили ответственность на МОК. Но МОК уже сказал свое мнение — допускать молодежь с флагом и гимном. Но если разговор про взрослых, то все решения должна принять федерация и даже без рекомендаций МОК. МОК же не может приказать федерации, он может рекомендовать. Поэтому очень любопытно, как будут развиваться дальнейшие события. Самое плохое то, что эти решения могут дестабилизировать ситуацию самой федерации. И, конечно же, эта чехарда может негативно сказаться на спокойствии самих спортсменов. Надо принять решение — допустить всех наших спортсменов, чтобы они играли под национальным флагом. И будет тихо, спокойно все. И не надо ничего голосовать, переголосовывать. Просто допускайте, и все, не будет проблем, — сказал Свищев «Матч ТВ».

Россияне были отстранены от командных шахматных турниров в 2022 году.