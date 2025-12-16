Депутат Свищев прокомментировал лишение шахматиста Федосеева званий

Лишения звания мастера спорта РФ шахматиста Владимира Федосеева посла перехода в другую страну является логичным. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Федосеев, сменивший в 2023 году спортивное гражданство с российского на словенское, был лишен звания мастера спорта России. После начала специальной военной операции он заявлял, что больше никогда не будет выступать за сборную России.