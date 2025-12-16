Карякин готов участвовать в чемпионатах мира по рапиду

Карякин с радостью бы принял участие в чемпионате мира по рапиду и блицу
Сергею Карякину будет сложно совмещать работу в Совете Федерации и профессиональный спорт, но после возвращения российским шахматистам возможности выступать под флагом и с гимном готов играть в некоторых турнирах. Об этом он рассказал ТАСС.
После того, как российские команды и спортсмены были лишены возможности выступать под национальным флагом и с гимном Карякин заявлял, что не будет участвовать в турнирах до тех пор, пока не будут возвращены национальные символы.
"На самом деле я бы с удовольствием принимал участие в некоторых соревнованиях, - сказал Карякин. - У меня есть как минимум два любимых соревнования. Это Кубок мира и чемпионат мира по рапиду и блицу. Если бы я знал, что сейчас можно будет выступать под своим флагом, я бы уже в ближайшем чемпионате мира был бы заявлен. Вроде как, я имею на это право, поэтому я бы попробовал заявиться. Сейчас, я так понимаю, если я даже попробую это сделать, мне скажут, что уже срок регистрации истек. Хотя, если бы была такая возможность, повторяю, даже сейчас я бы с удовольствием заявился, потому что я этот формат очень люблю".
Заседание генассамблеи FIDE состоялось в воскресенье в видеоформате. За отмену всех санкций к российским шахматистам проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Президент FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с МОК.
"А так загадывать не буду, потому что работы очень-очень много в Совете Федерации, совмещать будет очень сложно. Я не испытываю иллюзий о том, что можно спокойно уйти на три года, заниматься своими какими-то проектами и потом вернуться и как ни в чем не бывало выступать на высшем уровне. Нет, конечно, это не так. Но, с другой стороны, когда речь идет о каких-то блиц-турнирах, то там у каждого есть шанс, вопрос подготовки, свежей головы и так далее. На какие-то отдельные взятые турниры я готов заявляться. А вот профессиональная карьера, как была раньше, объективно вряд ли возможна, учитывая как минимум санкции Евросоюза, под которыми я нахожусь", - добавил Карякин.