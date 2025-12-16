Карякин готов участвовать в чемпионатах мира по рапиду

Сергею Карякину будет сложно совмещать работу в Совете Федерации и профессиональный спорт, но после возвращения российским шахматистам возможности выступать под флагом и с гимном готов играть в некоторых турнирах. Об этом он рассказал ТАСС.

После того, как российские команды и спортсмены были лишены возможности выступать под национальным флагом и с гимном Карякин заявлял, что не будет участвовать в турнирах до тех пор, пока не будут возвращены национальные символы.

"На самом деле я бы с удовольствием принимал участие в некоторых соревнованиях, - сказал Карякин. - У меня есть как минимум два любимых соревнования. Это Кубок мира и чемпионат мира по рапиду и блицу. Если бы я знал, что сейчас можно будет выступать под своим флагом, я бы уже в ближайшем чемпионате мира был бы заявлен. Вроде как, я имею на это право, поэтому я бы попробовал заявиться. Сейчас, я так понимаю, если я даже попробую это сделать, мне скажут, что уже срок регистрации истек. Хотя, если бы была такая возможность, повторяю, даже сейчас я бы с удовольствием заявился, потому что я этот формат очень люблю".

Заседание генассамблеи FIDE состоялось в воскресенье в видеоформате. За отмену всех санкций к российским шахматистам проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Президент FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с МОК.