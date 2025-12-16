Карпов оценил лишение шахматиста Федосеева всех званий

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил то, что шахматиста Владимира Федосеева лишили званий гроссмейстера и мастера спорта России. Его слова приводит РИА Новости.

Карпов одобрил решение министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Он назвал наказание заслуженным, так как Федосеев уехал из России.

Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России 15 декабря. Приказ был опубликован на сайте Министерства спорта.

Шахматист стал мастером спорта в 2012 году, а статус гроссмейстера получил в 2014 году. В 2023 году Федосеев объявил о смене спортивного гражданства на словенское. Он объяснил свое решение отсутствием желания выступать за Россию.