Карпов оценил лишение шахматиста Федосеева всех званий

Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

Lenta.ru

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил то, что шахматиста Владимира Федосеева лишили званий гроссмейстера и мастера спорта России. Его слова приводит РИА Новости.

© РИА Новости

Карпов одобрил решение министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Он назвал наказание заслуженным, так как Федосеев уехал из России.

Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России 15 декабря. Приказ был опубликован на сайте Министерства спорта.

Шахматист стал мастером спорта в 2012 году, а статус гроссмейстера получил в 2014 году. В 2023 году Федосеев объявил о смене спортивного гражданства на словенское. Он объяснил свое решение отсутствием желания выступать за Россию.