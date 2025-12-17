Норвегия оспорит решение о снятии санкций с российских шахматистов

Глава Норвежской шахматной федерации Лассе Эстебе Левик сообщил о возможном обращении в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за снятия санкций с российских шахматистов со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Мы решили создать рабочую группу для изучения возможности подачи жалобы в CAS. Многие согласны с тем, что это необходимо сделать, но есть опасение, что затраты могут оказаться слишком высокими. Мы полностью зависим от финансирования и надёжных партнёров. Мы непременно хотим, чтобы это дело рассматривалось в суде», — приводит слова Левика NRK.

Напомним, ранее Генассамблея ФИДЕ проголосовала за допуск российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с национальной символикой.