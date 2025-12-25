Все о чемпионате мира по рапиду и блицу

В прошлом году наши гроссмейстеры выиграли аж шесть медалей.

Пока почти все виды спорта уходят на рождественскую и новогоднюю паузу, в шахматах стартует один из главных турниров сезона. 26 декабря Катаре начинается чемпионат мира по рапиду и блицу. В прошлом году россияне прекрасно выступили на этом турнире, собрав коллекцию из шести медалей в мужских и женских соревнованиях. А что же нас ждёт на этот раз?

Собрали для вас всю важную информацию о ЧМ-2025.

Где и когда пройдёт ЧМ-2025 по рапиду и блицу?

Чемпионат мира по рапиду и блицу стартует 26 декабря в Дохе, Катар. Соревнования продлятся до 30 декабря включительно. Первые три дня шахматисты будут играть в рапид, а оставшиеся два – в блиц.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим был россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.

Как прошёл ЧМ-2024 по быстрым шахматам?

А прошлый чемпионат мира проходил в Нью-Йорке в последние дни 2024-го. Из-за разницы во времени решающие поединки игрались тогда, когда в России уже наступил 2025-й. Впрочем, результаты российских гроссмейстеров на том турнире стали настоящим подарком для поклонников шахмат. Всю тройку призёров в мужском рапиде составили наши – Володар Мурзин, Александр Грищук и Ян Непомнящий. Непо блистал и в блице, поделив первое место с Магнусом Карлсеном. Замечательно выступила и Екатерина Лагно, выигравшая две бронзы: она была третьей в рапиде и дошла до полуфинала в блице.

Формат проведения ЧМ-2025 по рапиду и блицу

Чемпионат мира по рапиду пройдёт по швейцарской системе. Гроссмейстерам предстоит сыграть 13 туров в открытой секции и 11 – в женской. Правилами предусмотрен контроль 15+10. Интересное новшество в том, что при равенстве очков в борьбе за первое место чемпиона придётся определить, сыграв в блиц с контролем 3+2, а потом, если потребуется, «партию смерти».

Что касается блица, то турнир будет проводиться в два этапа. Первый пройдёт по швейцарской системе. В открытой секции состоится 19 туров, в женской – 15. После этого четыре лучших игрока выйдут в плей-офф (по четыре партии в полуфиналах и финале). Контроль времени на весь турнир – 3+2.

При равенстве очков в первой части турнира всё решат дополнительные коэффициенты, а в плей-офф шахматистам придётся играть «партию смерти».

Расписание чемпионата мира по блицу и рапиду

Соревнования по рапиду пройдут 26, 27 и 28 декабря, а по блицу – 29 и 30 декабря. Дни отдыха по ходу состязаний не предусмотрены.

Первые партии игрового дня в рапиде и блице будут начинаться в 14:00 мск. Плей-офф ЧМ по блицу стартует в 15:30.

Расписание чемпионата мира по блицу и рапиду

26 декабря. Рапид. Раунды с первого по четвёртый.

27 декабря. Рапид. Раунды с пятого по восьмой.

28 декабря. Рапид. Раунды с 9-го по 13-й и плей-офф.

29 декабря. Блиц. Раунды с 1-го по 13-й.

30 декабря. Блиц. Раунды с 14-го по 19-й и плей-офф.

Участники и фавориты ЧМ по рапиду и блицу

В этом году на ЧМ по быстрым шахматам собрался крайне сильный состав. Всего в открытой секции выступят около 250 игроков из 66 стран, а в женской – более 140 шахматисток из 44 стран.

В открытой секции сыграет множество топ-гроссмейстеров: Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа, Левон Аронян, Гукеш Доммараджу, Нодирбек Абдусатторов, Максим Вашье-Лаграв, Рихард Раппорт, Арджун Эригайси, Уэсли Со, Аниш Гири – и это ещё не все. В числе участников будут и суперталантливые юниоры: Ягыз Каан Эрдогмуш, Эдиз Гюрель, Фаустино Оро и наши Иван Землянский, Роман Шогджиев, Лев Зверев и Савва Ветохин.

На женский турнир также заявилось немало звёзд. В соревнованиях примут участие Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Александра Горячкина, Лэй Тинцзе, Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Хампи Конеру и другие.

Фаворитом открытого турнира является Магнус Карлсен, однако другие мастера быстрых шахмат могут оказать ему достойное сопротивление. Среди россиян традиционно ждём успехов от Непомнящего и Дубова. Среди иностранцев особое внимание привлекают Фируджа, Аронян и Каруана. Впрочем, на турнирах по быстрым шахматам почти всегда бывают сюрпризы.

Россияне на ЧМ-2025 по быстрым шахматам

На чемпионате мира по рапиду и блицу выступит большое число спортсменов из России, правда, в нейтральном статусе. Нашу страну на турнире представят 47 гроссмейстеров: 28 мужчин и 19 женщин.

В числе участников будут и лучшие шахматисты страны.

Состав сборной России на ЧМ по блицу и рапиду

Мужчины: Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Максим Матлаков, Давид Паравян, Евгений Наер, Александр Шиманов, Арсений Нестеров, Иван Землянский, Алексей Гребнев, Рудик Макарян, Александр Рахманов, Михаил Кобалия, Павел Понкратов, Сергей Дрыгалов, Савва Ветохин, Артём Усков, Клементий Сычёв, Сергей Лобанов, Эрдэм Хубукшанов, Лев Зверев, Роман Шогджиев, Николай Аверин, Сергей Склокин.

Женщины: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук, Диана Преображенская, Валентина Гунина, Ольга Гиря, Анна Журова, Анна Шухман, Яна Жапова, Алина Бивол, Ирен Люцингер, Мария Якимова, Вероника Юдина, Вероника Шубенкова, Диана Хафизова, Галина Михеева, Ольга Дружинина.

Дресс-код на ЧМ-2025 по рапиду и блицу

В этом году организаторы турнира перед его началом обратили отдельное внимание на дресс-код. Он ничем не отличается от последних правил ФИДЕ: деловой стиль, никаких футболок, шорт или одежды с надписями.

Вероятно, дополнительно напомнить о дресс-коде решили из-за прошлогоднего скандала с Магнусом Карлсеном. Он пришёл на партию в классических джинсах, что на тот момент не соответствовало дресс-коду. Норвежца попросили переодеться, однако он отказался, и тогда шахматиста отстранили от 9-го тура и выписали ему штраф. Магнус на эмоциях снялся с турнира. Впрочем, за год конфликты были улажены. В частности, ФИДЕ разрешила джинсы.

Призовые на чемпионате мира по рапиду и блицу

Шахматисты будут биться не только за сами титулы, но и за солидные призовые. В открытых турнирах разыграют € 350 тыс., из которых победитель получит € 70 тыс., серебряный призёр – € 50 тыс., а бронзовый – € 36 тыс.

В женских соревнованиях суммы будут меньше. Общий призовой фонд составляет € 155 тыс. Чемпионка получит € 40 тыс., шахматистка, занявшая второе место, – € 25 тыс., а бронзовый призёр – € 15 тыс.