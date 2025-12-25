Грищук заявил, что отбор на ЧМ по киберспорту мотивирует больше турниров FIDE

ТАСС

Отбор на чемпионат мира по киберспорту (Esports World Cup) мотивирует российского гроссмейстера Александра Грищука больше, чем соревнования под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом Грищук рассказал "Спорт-Экспрессу".

Грищук: отбор на ЧМ по киберспорту мотивирует больше турниров FIDE
© ТАСС
"Скажут, что я мыслю непатриотично... Но, если честно, отбор на чемпионат мира по киберспорту мотивирует меня намного сильнее", - признался Грищук.

Грищуку 42 года, он является трехкратным чемпионом мира по блицу, четырежды выигрывал командный чемпионат мира в составе сборной России.

ТАСС: главные новости
ТАСС: главные новости