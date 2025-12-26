Шахматистка Гунина выступит на ЧМ с изображением матрешки

Российская шахматистка Валентина Гунина на чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре будет выступать в свитере с изображением матрешки. Об этом она рассказала ТАСС.

Чемпионат мира по быстрым шахматам стартовал в пятницу в Дохе.