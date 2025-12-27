16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен агрессивно отреагировал после поражения от российского гроссмейстера Владислава Артемьева в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду. Видеозапись момента опубликована в аккаунте Международной шахматной федерации (FIDE) в социальной сети X.

Партия между шахматистами завершилась на 29-м ходу. После этого Карлсен, уходя от игрового стола, оттолкнул камеру оператора, который последовал за ним.

По итогам семи раундов Артемьев возглавляет турнирную таблицу с шестью победами и одной ничьей.

Норвежец владел шахматной короной с 2013 по 2022 год. В своем последнем матче на первенство мира он досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего, после чего объявил о том, что больше не будет участвовать в защите титула. В 2022 году Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам, а в декабре стал чемпионом мира по рапиду и блицу. В том же году Карлсен отказался от участия в борьбе за шахматную корону и она досталась Яну Непомнящему, которого впоследствии обыграл китаец Дин Лижэнь. В 2024 году без участия Карлсена турнир претендентов выиграл Гукеш Доммараджу из Индии, впоследствии став чемпионом мира.