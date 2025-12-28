Шиманов обыграл Дубова в 11-м туре чемпионата мира по рапиду и блицу в Дохе

Российский гроссмейстер Александр Шиманов обыграл соотечественника Даниила Дубова в 11-м туре чемпионата мира по рапиду и блицу — 2025, который проходит в Дохе (Катар).

Шиманов одержал шестую победу на турнире, набрав восемь очков. В активе у Дубова семь очков при пяти победах за 11 туров. Лидером после 11 туров является норвежец Магнус Карлсен с девятью баллами в активе. На 0,5 балла от него отстают российский гроссмейстер Владислав Артемьев и турок Ягыз Кааан Эрдогмуш.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.