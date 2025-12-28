Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина в воскресенье, 28 декабря, стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Об этом стало известно по итогам турнира, который прошел в Дохе.

Во время тай-брейка Горячкина победила Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5. По итогам 11 туров основного турнира спортсменки набрали по 8,5 очка. Столько же очков находилось в активе прошлогодней чемпионки турнира Хампи Конеру из Индии. Но по дополнительным показателям Горячкина и Чжу Цзиньэр заняли первые два места, а победительница определилась на тай-брейке.

Партии основного этапа чемпионата шли с временным контролем 15 минут на партию с добавлением 10 секунд после каждого хода. Во время тай-брейка шахматистки играли по три минуты с добавлением двух секунд после каждого хода, передает ТАСС.

27 декабря российский шахматист Владислав Артемьев выиграл у 16-кратного чемпиона мира, норвежского спортсмена Магнуса Карлсена, и занял первое место в чемпионате мира по рапиду в Дохе. На одно очко от него отставали 12 игроков, включая еще одного представителя России — Александра Шиманова.