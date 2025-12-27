Россиянин Артемьев лидирует перед последним днем ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев лидирует перед заключительным днем чемпионата мира по рапиду, который проходит в столице Катара Дохе.

Артемьев, который нанес поражение норвежцу Магнусу Карлсену, набрал после девяти туров 7,5 очков. Столько же и на счету представителя США Ханса Ниманна.

На 0,5 балла от них отстает Карлсен.

У женщин перед заключительным днем лидируют китаянки Чжу Цзиньэр и Хампи Конеру из Индии, которые набрали по 6,5 очка. Третье место занимает россиянка Александра Горячкина - 6 очков. Столько же набрала и еще одна представительница России Екатерина Лагно.