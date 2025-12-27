«Было видно, как Магнус нервничает». Гроссмейстер разобрал победу Артемьева над Карлсеном

Сегодня, 27 декабря, российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал победу над норвежским гроссмейстером, 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном в 7-м туре чемпионата мира по рапиду и блицу — 2025, который проходит в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с разбором победы россиянина над норвежцем.

© Niki Riga / FIDE

Отметим, что перед поединком норвежец пытался оказать психологическое давление на россиянина, всем видом показывая, что происходящее ему скучно и неинтересно – зевал и чуть ли не уснул у стола. После партии Карлсен эмоционально отреагировал на поражение от Артемьева. Норвежец быстро вышел из зала и отмахнулся от оператора, который близко его снимал.

После девяти туров чемпионата лидерами являются Владислав Артемьев и американский гроссмейстер Ханс Ниманн. Оба шахматиста имеют в своём активе по 7,5 очка. Среди ближайших преследователей лидеров норвежец Магнус Карлсен, серб Алексей Сарана, турок Ягыз Каан Эрдогмуш и узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов. Каждый из перечисленных шахматистов имеет в своём активе по семь очков.