Магнус Карлсен завоевал титул чемпиона мира по рапиду — 2025

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен одержал победу в чемпионате мира по рапиду, который проходит в Дохе (Катар).

Норвежец одержал победу, набрав 10,5 очков за 13 туров соревнований. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал вице-чемпионом турнира, набрав 9,5 очков.

Для Магнуса Карлсена эта победа стала шестой в карьере на чемпионатах мира по рапиду и блицу. Ранее норвежский гроссмейстер побеждал в 2014, 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.