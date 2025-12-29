Российский школьник обыграл чемпиона мира по шахматам

Мастер FIDE из России 12‑летний Сергей Склокин победил индийца Гукеша Доммараджу в третьем туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе.

Партия, в которой Склокин играл белыми фигурами, завершилась на 80‑м ходу.

На старте турнира россиянин одержал три победы и вместе с норвежцем Магнусом Карлсеном входит в группу лидеров. Действующий чемпион мира по шахматам с классическим контролем 19‑летний Гукеш Доммараджу набрал два очка и идет 66‑м.

Открытый турнир чемпионата мира по блицу проходит по швейцарской системе в 19 туров. Соревнования завершатся 30 декабря.