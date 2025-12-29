Горячкина делит второе место после первого дня чемпионата мира по блицу

Российская шахматистка Александра Горячкина делит второе место после первого дня женского чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе.

По итогам 10 туров лидирует нидерландка Элин Руберс, набравшая 8,5 очка. Горячкина заработала восемь очков, столько же у болгарки Антоанеты Стефановой и Умиды Омоновой из Узбекистана.

Ранее в столице Катара 27‑летняя Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.

Женский турнир на чемпионате мира по блицу проходит по швейцарской системе в 15 туров. Финальные пять туров пройдут 30 декабря.