Карлсен не сдержал эмоций на ЧМ по блицу

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен не смог сдержать эмоций после поражения от индийца Эрджуна Эригайси на чемпионате мира по блицу. ТАСС вспоминает конфликтные ситуации с участием норвежца.

Карлсену 35 лет, с самого детства он находится под пристальным вниманием телекамер и журналистов. Вундеркинд шаг за шагом шел к высшим званиям в мировых шахматах, и уже в 2013 году стал чемпионом мира в классических шахматах. В этом статусе он выступал на соревнованиях девять лет, а затем отказался защищать титул в матче против россиянина Яна Непомнящего, которого без проблем обыграл ранее - в 2021 году. В 2014 году Карлсен стал чемпионом мира по рапиду и блицу, и с тех пор редко проигрывал турниры с быстрым контролем времени.

Норвежец одержал множество побед на крупных турнирах и по праву считается одним из самых великих шахматистов в истории. Его рейтинг на пике составлял 2 882 пункта Эло, что до сих пор никто не смог повторить. Он и сейчас возглавляет мировой рейтинг, считается сильнейшим игроком, несмотря на отсутствие звания чемпиона мира, однако в классике его лидерство уже не столь безоговорочно, как в турнирах с быстрым контролем.

С годами популярность Карлсена росла, и он стал главной звездой в мире шахмат. С ростом его популярности росли запросы и самомнение. Если в начале своей карьеры он вел себя скромно, то в последнее время он мало в чем себя сдерживал и позволял себе различные выходки.

На проходящем чемпионате мира по рапиду и блицу он уже дважды попал в центр внимания, причем не из-за своей игры, а из-за поведения. После проигрыша россиянину Владиславу Артемьеву в турнире по рапиду Карлсен оттолкнул оператора, пытавшегося его заснять. После встречи с Эригайси он резко смахнул своего ферзя с доски, затем стукнул кулаком по столу и пожал руку сопернику. На турнире по рапиду после выплеска эмоций Карлсен одержал пять побед подряд и завоевал в шестой раз титул чемпиона мира в этой дисциплине.

Скандал с дресс-кодом, обвинения в жульничестве

Свои эмоции Карлсен выплескивал на турнирах и ранее. В июне на турнире в Норвегии он проиграл партию с классическим контролем нынешнему чемпиону мира индийцу Доммараджу Гукешу. После поражения он стукнул кулаком по столу, хотя до этого на том же турнире ему удалось переиграть соперника из Индии.

С участием Карлсена прошло множество скандалов. В прошлом году во время турнира по рапиду норвежец пришел на одну из партий в джинсах, что противоречило дресс-коду. Он обиделся на организаторов соревнований и угрожал сняться с турнира по блицу, однако его уговорили этого не делать. Чемпионат мира по рапиду Карлсен играл неубедительно, однако в блице он смог дойти до финала, где поделил первое место с Непомнящим.

В 2023 году Карлсен проиграл партию на турнире в Катаре малоизвестному казахскому гроссмейстеру Алишеру Сулейменову. Вместо того, чтобы похвалить соперника за хорошую игру, как это принято в шахматном мире, Карлсен пожаловался на часы, которые на руках носил соперник, а также отметил, что на соревнованиях были созданы все условия для жульничества. В итоге организаторы пошли на поводу у норвежца и внесли ряд изменений в правилах.

Самый громкий скандал с его участием произошел в 2022 году. Тогда американец Ханс Ниманн прервал серию Карлсена из 53 партий без поражений. Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве, после чего американец подал иск в суд. Конфликт в итоге был мирно урегулирован, однако отношения между шахматистами остались напряженными.

Карлсену все сходит с рук

За выходки Карлсен практически всегда избегал наказания. Притом, что любому другому шахматисту вряд ли бы такое поведение сошло с рук. Например, в июле Международная шахматная федерация (FIDE) на год дисквалифицировала американского гроссмейстера Кристофера Ю за агрессивное поведение. После поражения от Фабиано Каруаны Ю скомкал свой протокол, а затем выбежал из зала и ударил женщину-видеооператора в спину. Поведение Карлсена было не столь агрессивным, однако FIDE вполне могла выписать ему штраф.

Вместо этого FIDE часто идет на поводу у Карлсена и всячески старается идти ему на уступки, лишь бы только он играл на их турнирах. Например, норвежец всегда играет на первой доске, за которой обычно играют лидеры соревнований вне зависимости от турнирной таблицы. После скандала с дресс-кодом FIDE не стала настаивать на своем, а поменяла правила.

Понять поведение FIDE в этом вопросе можно. Карлсен с большим отрывом является самой медийной фигурой в современных шахматах и пока победить его за доской редко кому-то удается. Его уход от борьбы за звание чемпиона мира в классических шахматах породили дискуссии о том, что чемпион мира и сильнейший игрок - не одно и то же лицо. Выходки норвежца становятся самыми обсуждаемыми темами турниров, где он играет, они вызывают интерес даже у людей, далеких от шахмат.

На эту тему перед стартом чемпионата мира по рапиду и блицу иронично высказался президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов. "Интересный чемпионат ожидается в Катаре. Одна из главных интриг - получится ли у Магнуса Карлсена вновь продать свои штаны выгодно, как это случилось на прошлогоднем турнире, - сказал Филатов ТАСС. - Надеюсь, наши ребята не дадут ему возможность спокойно торговать своими вещами".

Вице-президент ФШР Сергей Смагин в беседе с ТАСС отметил, что Карлсен слишком преувеличивает свою значимость.

"Мы уже привыкли к его эпатажному поведению, - сказал он. - То он опоздает на партию, то из-за дресс-кода поругается, сейчас журналиста оттолкнул. На мой взгляд, он переоценивает свое величие и значение в шахматах".

Карлсен пользуется своим статусом, отношением к нему со стороны организаторов шахматных турниров. Он чувствует свою безнаказанность и делает все, что хочет. Такое поведение стало вызывать негатив как у болельщиков, так и у самих шахматистов, поэтому многие считают, что FIDE пора перестать во всем потакать 16-му чемпиону мира.