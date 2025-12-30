Крамник инициировал судебное разбирательство против FIDE

Гроссмейстер Владимир Крамник во вторник начал судебный процесс против Международной шахматной федерации (FIDE), следует из заявления 14‑го чемпиона мира для «Матч ТВ».

В октябре Крамник сообщил «Матч ТВ», что может подать иск в суд из‑за обвинений FIDE в связи с его высказываниями об американском гроссмейстере и комментаторе Дэниэле Народицком, который скончался в октябре на 30‑м году жизни. Ранее Крамник неоднократно подозревал Народицкого в шахматном мошенничестве (читерстве) и отмечал его странное поведение на стримах. Позже генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский назвал постыдными слова Крамника в связи со смертью Народицкого, а организация подала жалобу в свою комиссию по этике и дисциплине.