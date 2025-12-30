Крамник инициировал судебное разбирательство в Швейцарии против FIDE

Матч ТВ

Гроссмейстер Владимир Крамник во вторник начал судебный процесс против Международной шахматной федерации (FIDE), следует из заявления 14‑го чемпиона мира для «Матч ТВ».

Крамник инициировал судебное разбирательство против FIDE
© Global Look Press

В октябре Крамник сообщил «Матч ТВ», что может подать иск в суд из‑за обвинений FIDE в связи с его высказываниями об американском гроссмейстере и комментаторе Дэниэле Народицком, который скончался в октябре на 30‑м году жизни. Ранее Крамник неоднократно подозревал Народицкого в шахматном мошенничестве (читерстве) и отмечал его странное поведение на стримах. Позже генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский назвал постыдными слова Крамника в связи со смертью Народицкого, а организация подала жалобу в свою комиссию по этике и дисциплине.

— По состоянию на сегодняшний день я инициировал формальное судебное разбирательство против FIDE в соответствии с законодательством Швейцарии в суде Лозанны, где расположена штаб‑квартира организации. Согласно применимым нормам швейцарского процессуального права, в первую очередь должно быть проведено обязательное предварительное производство. Эта фаза обычно длится 2–3 месяца. Хотя в ходе предварительного этапа суд уже может вынести некоторые промежуточные решения, его главная цель — подготовить основу для последующего основного судебного разбирательства. Конкретные положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма требуемой от FIDE финансовой компенсации будут окончательно определены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска. Кроме того, сегодня в штаб‑квартиру FIDE лично доставлен официальный запрос о сохранении документации. Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против FIDE, с тем чтобы они не были изменены или удалены, — говорится в заявлении Крамника для «Матч ТВ».
Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости
Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости