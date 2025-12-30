Крамник инициировал судебное разбирательство против FIDE

Крамник инициировал судебное разбирательство в Швейцарии против FIDE
Гроссмейстер Владимир Крамник во вторник начал судебный процесс против Международной шахматной федерации (FIDE), следует из заявления 14‑го чемпиона мира для «Матч ТВ».
В октябре Крамник сообщил «Матч ТВ», что может подать иск в суд из‑за обвинений FIDE в связи с его высказываниями об американском гроссмейстере и комментаторе Дэниэле Народицком, который скончался в октябре на 30‑м году жизни. Ранее Крамник неоднократно подозревал Народицкого в шахматном мошенничестве (читерстве) и отмечал его странное поведение на стримах. Позже генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский назвал постыдными слова Крамника в связи со смертью Народицкого, а организация подала жалобу в свою комиссию по этике и дисциплине.
— По состоянию на сегодняшний день я инициировал формальное судебное разбирательство против FIDE в соответствии с законодательством Швейцарии в суде Лозанны, где расположена штаб‑квартира организации. Согласно применимым нормам швейцарского процессуального права, в первую очередь должно быть проведено обязательное предварительное производство. Эта фаза обычно длится 2–3 месяца. Хотя в ходе предварительного этапа суд уже может вынести некоторые промежуточные решения, его главная цель — подготовить основу для последующего основного судебного разбирательства. Конкретные положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма требуемой от FIDE финансовой компенсации будут окончательно определены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска. Кроме того, сегодня в штаб‑квартиру FIDE лично доставлен официальный запрос о сохранении документации. Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против FIDE, с тем чтобы они не были изменены или удалены, — говорится в заявлении Крамника для «Матч ТВ».
